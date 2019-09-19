Под Киевом раскрыли сеть застройщиков-мошенников: список ЖК

В Киевской области в г. Ирпень раскрыли преступную схему недобросовестных застройщиков, которые заморозили стройки нескольких жилых комплексов.

Это – ЖК "Фрешсити", "Панорамный 2" и "Княжий двор", сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook. 19 августа у подозреваемых в организации и участии в схеме провели обыски.

"Потерпевших от действий мошенников более 1500. Нанесенных убытков более чем на 80 000 000 грн", – сообщил он.

Директору и бухгалтеру компании, которые брали у инвесторов деньги, объявят о подозрении в мошенничестве. Организатор схемы сбежал заграницу, ему подозрение объявят заочно и экстрадируют.

Имитация помещений Facebook Андрей Небытов

Обманули инвесторов нескольких ЖК Facebook Андрей Небытов

Под Киевом раскрыли мошенников Facebook Андрей Небытов

Для выманивания денег "застройщик" показывал потенциальным покупателям муляжи помещений. Вместо бассейна на полу была расстелена синяя ткань.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2017 года строительная корпорация "Укрбуд", имеющая все признаки пирамиды, вновь оказался в центре скандала. 17 сентября экс-народный депутат Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов

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