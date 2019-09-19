Главная Новости
19 сентября • обновлено в 17:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Под Киевом раскрыли сеть застройщиков-мошенников: список ЖК

1.1т Читать материал на украинском

В Киевской области в г. Ирпень раскрыли преступную схему недобросовестных застройщиков, которые заморозили стройки нескольких жилых комплексов.

Это – ЖК "Фрешсити", "Панорамный 2" и "Княжий двор", сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook. 19 августа у подозреваемых в организации и участии в схеме провели обыски.

"Потерпевших от действий мошенников более 1500. Нанесенных убытков более чем на 80 000 000 грн", – сообщил он.

Директору и бухгалтеру компании, которые брали у инвесторов деньги, объявят о подозрении в мошенничестве. Организатор схемы сбежал заграницу, ему подозрение объявят заочно и экстрадируют.

Новости
https://www.obozrevatel.com/kiyany/pod-kievom-malyish-provalilsya-v-kanalizatsiyu.htm
Имитация помещений

Имитация помещений

Facebook Андрей Небытов

Обманули инвесторов нескольких ЖК

Обманули инвесторов нескольких ЖК

Facebook Андрей Небытов

Под Киевом раскрыли мошенников

Под Киевом раскрыли мошенников

Facebook Андрей Небытов

Для выманивания денег "застройщик" показывал потенциальным покупателям муляжи помещений. Вместо бассейна на полу была расстелена синяя ткань.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2017 года строительная корпорация "Укрбуд", имеющая все признаки пирамиды, вновь оказался в центре скандала. 17 сентября экс-народный депутат Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel