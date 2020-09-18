Под Киевом произошло масштабное столкновение двух фур и микроавтобуса. Фото и видео

В пятницу, 18 сентября, на автодороге Киев – Одесса произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Как сообщает патрульная полиция Белой Церкви в Facebook, на повороте в село Хлепча Киевской области произошло столкновение между двумя фурами и микроавтобусом (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"На место происшествия вызвали спасателей и медиков. Белоцерковские патрульные регулируют движение и охраняют место происшествия. Две полосы движения в направлении столицы перекрыты", – говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации, погиб водитель одного из грузовиков.

Telegram "Киев Оперативный"

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Facebook патрульной полиции Белой Церкви

Facebook патрульной полиции Белой Церкви

Facebook патрульной полиции Белой Церкви

Facebook патрульной полиции Белой Церкви

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП из-за пешехода.