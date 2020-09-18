Под Киевом произошло масштабное столкновение двух фур и микроавтобуса. Фото и видео

Мирослав Семенюк Кияни 16:54, 18.09.2020 Обновлено: 17:06, 18.09.2020

В пятницу, 18 сентября, на автодороге Киев – Одесса произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Как сообщает патрульная полиция Белой Церкви в Facebook, на повороте в село Хлепча Киевской области произошло столкновение между двумя фурами и микроавтобусом (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"На место происшествия вызвали спасателей и медиков. Белоцерковские патрульные регулируют движение и охраняют место происшествия. Две полосы движения в направлении столицы перекрыты", – говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации, погиб водитель одного из грузовиков.

Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Facebook патрульной полиции Белой Церкви
Facebook патрульной полиции Белой Церкви
Facebook патрульной полиции Белой Церкви
Facebook патрульной полиции Белой Церкви
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП из-за пешехода.

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Кияни

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