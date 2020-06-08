Под Киевом произошла вспышка коронавируса в детсаду: родители подняли панику
В Броварах Киевской области произошла вспышка коронавируса (COVID-19) в одном из детских садов.
Как пишет AT BROVARY, на данный момент в детском саду "Калинка" заболело 9 детей и 3 взрослых.
Сначала появилась информация, что все садики города снова идут на карантин. Однако 8 июня власти приняли решение, что дошкольные учреждения, кроме "Калинки", будут работать в штатном режиме, но с еще более усиленными мерами безопасности.
Между тем в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" поднялась паника.
"Помогает ли температурный скрининг и другие меры безопасности? Соблюдать социальную дистанцию в саду невозможно. Что будет со школами осенью?" – пишут напуганные родители.
Ранее OBOZREVATEL писал, как будут работать детские сады после карантина.