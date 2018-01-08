УкрEngРус

Под Киевом произошла чудовищная авария: перевернулась маршрутка с пассажирами

3.8тЧитать новость на украинском

На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто на еврономерах Saab и маршрутного автобуса Mercedes.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes. От удара Mercedes опрокинулся на бок", - написано в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии без травмированных не обошлось - одну женщину-пассажира госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в Киеве произошло странное смертельное ДТП.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости