Под Киевом произошла чудовищная авария: перевернулась маршрутка с пассажирами

На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто на еврономерах Saab и маршрутного автобуса Mercedes.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes. От удара Mercedes опрокинулся на бок", - написано в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии без травмированных не обошлось - одну женщину-пассажира госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в Киеве произошло странное смертельное ДТП.