Под Киевом произошла чудовищная авария: перевернулась маршрутка с пассажирами

На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто на еврономерах Saab и маршрутного автобуса Mercedes.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes. От удара Mercedes опрокинулся на бок", - написано в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии без травмированных не обошлось - одну женщину-пассажира госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.
Как сообщал "Обозреватель", недавно в Киеве произошло странное смертельное ДТП.
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