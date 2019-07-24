Под Киевом прогремел мощный взрыв: есть пострадавший

В селе Крюковщина (Киево-Святошинский район) в среду, 24 июля, прогремел взрыв на территории жилого массива.
В результате одного человека госпитализировали, его состояние пока неизвестное, пишет "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Известно, что ЧП произошло вечером. Вероятно, в одном из дворов населенного пункта в ЖК "Євромісто" взорвалась граната.
Иллюстрация. Взрыв
Соцсети
На место происшествия приехали взрывотехническая служба, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Пашена Балка Днепропетровской области 1 июля дети получили травмы в результате взрыва на детской площадке.
Тогда ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Позже появились фотографии искалеченных детей.
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