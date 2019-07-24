Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Под Киевом прогремел мощный взрыв: есть пострадавший

3.8т Читать материал на украинском

В селе Крюковщина (Киево-Святошинский район) в среду, 24 июля, прогремел взрыв на территории жилого массива.

В результате одного человека госпитализировали, его состояние пока неизвестное, пишет "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Известно, что ЧП произошло вечером. Вероятно, в одном из дворов населенного пункта в ЖК "Євромісто" взорвалась граната.

Новости
В Китае на заводе прогремел мощный взрыв: момент попал на видео

Иллюстрация. Взрыв

Иллюстрация. Взрыв

Соцсети

На место происшествия приехали взрывотехническая служба, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Под Киевом прогремел мощный взрыв: есть пострадавший

facebook.com/KyivOperativ

Под Киевом прогремел мощный взрыв: есть пострадавший

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Пашена Балка Днепропетровской области 1 июля дети получили травмы в результате взрыва на детской площадке.

Тогда ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Позже появились фотографии искалеченных детей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Взрывы в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
взрыв граната фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Выборы выборами а без традиционной гранаты обойтись нельзя! СУГС три раза
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel