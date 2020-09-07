Под Киевом полуголый водитель устроил пьяное ДТП и хотел сбежать: в сеть попало видео
В селе Новые Петровцы под Киевом обнаженный по пояс мужчина устроил ДТП за рулем Audi. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться при задержании.
Инцидент на дороге произошел 6 сентября. На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео его "разборок" с пострадавшими и очевидцами аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Как выяснилось, мужчина уже лишен водительских прав, однако он спокойно ездит за рулем. В то же время на опубликованных кадрах слышно, как виновник аварии заявляет, якобы ее совершил не он.
"Очередной бухарь за рулем, лишен водительских прав, но все равно в бухом угаре совершил ДТП за рулем Audi (№AI4182HK). Пытался убежать, но был задержан. Эта катавасия с бухими водителями когда закончится?" – возмущенно подписали ролик в сети.
В комментариях украинцы поддержали автора поста и поделились мыслями о том, закончатся ли вообще когда-то подобный инциденты на украинских дорогах.
"Сел бухой за руль – сел за решетку. Тогда задуматься. Но сидеть должны все, и депутаты и "пацаны". Но такого же не будет, правильно? Слабо...", "По-видимому, так Веталя еще никто в жизни не подставлял", "Пока сажать не будут сразу, хоть на месяц, но всех – и город убирать, а не сидеть", "Когда их будут стрелять на месте?" – комментируют пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 1 сентября пьяный водитель на Volkswagen въехал в летнюю площадку кафе, где были посетители. В результате ДТП одного пострадавшего срочно госпитализировали.