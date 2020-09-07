Под Киевом полуголый водитель устроил пьяное ДТП и хотел сбежать: в сеть попало видео

В селе Новые Петровцы под Киевом обнаженный по пояс мужчина устроил ДТП за рулем Audi. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться при задержании.

Инцидент на дороге произошел 6 сентября. На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео его "разборок" с пострадавшими и очевидцами аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как выяснилось, мужчина уже лишен водительских прав, однако он спокойно ездит за рулем. В то же время на опубликованных кадрах слышно, как виновник аварии заявляет, якобы ее совершил не он.

Водитель Audi пытался скрыться после совершения ДТП

"Очередной бухарь за рулем, лишен водительских прав, но все равно в бухом угаре совершил ДТП за рулем Audi (№AI4182HK). Пытался убежать, но был задержан. Эта катавасия с бухими водителями когда закончится?" – возмущенно подписали ролик в сети.

Авария произошла в селе Новые Петровцы

В комментариях украинцы поддержали автора поста и поделились мыслями о том, закончатся ли вообще когда-то подобный инциденты на украинских дорогах.

"Сел бухой за руль – сел за решетку. Тогда задуматься. Но сидеть должны все, и депутаты и "пацаны". Но такого же не будет, правильно? Слабо...", "По-видимому, так Веталя еще никто в жизни не подставлял", "Пока сажать не будут сразу, хоть на месяц, но всех – и город убирать, а не сидеть", "Когда их будут стрелять на месте?" – комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 1 сентября пьяный водитель на Volkswagen въехал в летнюю площадку кафе, где были посетители. В результате ДТП одного пострадавшего срочно госпитализировали.