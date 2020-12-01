Под Киевом полиция устроила погоню за пьяным водителем и открыла стрельбу по авто

В селе Гатное Киевской области водитель автомобиля на регулируемом перекрестке создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, на требование остановится он поехал, полицейские на служебном авто начали преследовать нарушителя.

Однако водитель не реагировал и продолжал ехать от правоохранителей на большой скорости.

Для остановки транспортного средства полицейские применили табельное огнестрельное оружие – открыли огонь по колесам машины, заблокировали движение и остановили автомобиль.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения был задержан. Нарушителем оказался 56-летний киевлянин. Во время освидетельствования с помощью "Драгера" установлено, что содержание алкоголя составляло 1,64 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет ему меру пресечения.

Согласно данным Центра организации дорожного движения, в течение прошлой недели, с 23 по 29 ноября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 630 ДТП, в том числе 32 с пострадавшими.

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