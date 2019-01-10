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Под Киевом похитили молодого парня: полиция просит помочь

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В четверг, 10 января, под Киевом в селе Святопетровское неизвестные похитили молодого парня по имени Николай Киликов.

Как передает "Киев оперативный", его силой затолкнули в автомобиль Citroen (#AA5234BX) и увезли в неизвестном направлении.

До этого времени связи с парнем нет. Полиция ввела план-перехват по поиску авто, однако пока еще не нашла его.

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"Если вы владеете какой-либо информацией по этому поводу, пожалуйста, срочно позвоните 102 или напишите нам", — написано в сообщении.

Под Киевом похитили молодого парня: полиция просит помочь
Под Киевом похитили молодого парня: полиция просит помочь
Под Киевом похитили молодого парня: полиция просит помочь
Под Киевом похитили молодого парня: полиция просит помочь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе к 14 годам лишения свободы заочно засудили одного из главарей "ЛНР" по прозвищу "Рыжий". Он объявлен в розыск.

Место
УкраинаКиев
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