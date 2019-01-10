Под Киевом похитили молодого парня: полиция просит помочь

В четверг, 10 января, под Киевом в селе Святопетровское неизвестные похитили молодого парня по имени Николай Киликов.

Как передает "Киев оперативный", его силой затолкнули в автомобиль Citroen (#AA5234BX) и увезли в неизвестном направлении.

До этого времени связи с парнем нет. Полиция ввела план-перехват по поиску авто, однако пока еще не нашла его.

"Если вы владеете какой-либо информацией по этому поводу, пожалуйста, срочно позвоните 102 или напишите нам", — написано в сообщении.

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