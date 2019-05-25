Под Киевом захватили в заложники бизнесмена: что известно

Под Киевом группа злоумышленников похитила столичного бизнесмена. Инцидент произошел около 19:30 24 мая.

Под видом полицейских возле с. Ревне Киевской области они при помощи спецсигналов остановили внедорожник предпринимателя, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Угрожая оружием, они вытащили водителя и, одев ему на голову маску, посадили к себе в авто и скрылись. Один из нападавших исчез на авто заложника", – уточнили правоохранители.

Задержанные Полиция Киевщины

В области был введен план "Перехват", а злоумышленников удалось задержать спустя час после преступления. Они оказывали сопротивление, поэтому полиция вынужденно применила оружие и освободила мужчину.

Задержание Полиция Киевщины

Авто Полиция Киевщины

Злоумышленниками оказались крымчанин и трое уроженцев Днепропетровской области. При себе у них была поддельная форма и документы полиции, а также оружие.

Как писал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 16 апреля неизвестные побили и похитили мужчину. Его затолкали в черный Ford Transit и увезли в неизвестном направлении.

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