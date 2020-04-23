Для борьбы с пожаром, который вспыхнул 23 апреля в селе Красный Рог, съехались люди из соседних сел. А сам поджигатель якобы признался местным в своем преступлении.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, на месте работают спасатели, а местные помогают им – пригнали даже несколько тракторов, чтобы перепахать землю и пресечь распространения огня. Кроме того, пожарным пришлось вызывать дополнительную технику, так как большие автомобили не могли проехать в лесную зону.

По словам местных жителей Виталия и Ларисы, поджигателем, которого уже задержала полиция, был кто-то из приезжих дачников. Виталий рассказывает, что тот лично ему признался в содеянном.

В селе Красный Рог вспыхнул пожар

В селе Красный Рог вспыхнул пожар

В селе Красный Рог вспыхнул пожар

"Вон там приезжие дачники, он (поджигатель, – Ред) сам признался. Он в глаза признался, чтоб не искали среди местных", – поделился мужчина.

Его жена Лариса рассказала о масштабах трагедии – говорит, что огонь был сильным.

"Горело сильно. Хлев в одном хозяйстве сгорел, но спасибо пожарным, что отбили. Тут же еще хутор, людей нет, родственники посъезжались с соседних сел. Это страшно", – поделилась она.

В селе Красный Рог вспыхнул пожар

В селе Красный Рог вспыхнул пожар

В селе Красный Рог вспыхнул пожар

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар вспыхнул в селе Красный Рог Бородянского района Киевской области. Полиция почти сразу же задержала вероятного поджигателя.

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