Под Киевом подросток выстрелил в брата из винтовки

Под Киевом в селе Подолье подросток случайно прострелил ногу своему 13-летнему двоюродному брату.

14-летний парень, пока дома не было взрослых, взял пневматическую винтовку своего дяди и пошел на улицу стрелять по столбику и, промахнувшись, попал в брата. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Парень живет по-соседству и просто прогуливался. Ребенку предоставили медицинскую помощь и доставили его в больницу с ранением ноги. Потерпевшая сторона от претензий отказалась", – уточнили правоохранители.

Винтовка Полиция Киевской области

Правоохранители призвали не оставлять свое оружие без присмотра и объяснить детям опасность обращения с ним.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 под Киевом молодой человек устроил стрельбу во время съемки шоу-программы канала СТБ.

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