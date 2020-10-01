Под Киевом отчим поиздевался над 7-летним пасынком из-за беспорядка

Полиция Киевщины задержала мужчину, который жестоко избил 7-летнего пасынка.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, о факте жестокого обращения с ребенком сообщила администрация школы, в которой учится первоклассник. На место немедленно прибыли наряды реагирования патрульной полиции, работники ювенальной превенции и следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции.

"Установлено, что вечером отчим жестоко избил своего 7-летнего пасынка за шалости и разбросанные вещи. Вместо обращения к медикам мать отправила ребенка в школу. Полиция задержала 36-летнего обидчика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания", – сообщили в полиции.

Как рассказали источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, ранее семья в поле зрения полиции не попадала. Ребенка избили ремнем настолько сильно, что он попал в больницу. Предварительно принято решение изъять мальчика из семьи и лишить мать родительских прав.

По факту избиения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В отношении 26-летней матери ювенальные полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре в торгово-развлекательном центре "Мост-Сити" охранники избили 13-летнего мальчика.