Под Киевом назревает экологическая катастрофа: ядовитая вода со свалки течет в реки

Под Киевом жители сел Крюковщины и Тарасовки забили тревогу, потому что вода из озера фильтрата заливает их земли.

Экологи подтвердили опасность, но это никак не влияет на ситуацию, передает ТСН.

Очевидцы говорят, что на техническом водоеме возле свалки прорвало дамбу. В течение четырех дней подряд вонючая жидкость темного цвета перетекала в приток реки Сиверка, которая впадает в Днепр.

Экологи предупреждают, что в перспективе такое событие может повлечь экологическую катастрофу. Селяне говорят, что живут на грани этой катастрофы уже несколько лет, потому что долгое время боролись со свалкой и таки добились ее закрытия в 2014 году, а теперь из загаженного глубокого оврага весной яд вместе с талым снегом попадает в почву и водоемы.

Виновными жители района считают Святошинское производственное управление коммунального хозяйства, на балансе которого находится свалка.

Для ремонта дамбы люди сами собирали деньги на трактор и топливо, поддержки от властей не дождались. Директор управления от общения с прессой сбежал, а селяне тем временем провели журналистам экскурсию по окрестностям свалки и показали, как в 300 метрах от прорванной дамбы какое-то предприятие активно строит два пруда для разведения рыбы, которую будут продавать на рынках Киева.

Специалисты же пугают пояснениями, что ни одна дамба не спасет экологическую ситуацию, ведь грязь идет в грунтовые воды. Ликвидировать 1,5 миллиона тонн мусора может только мощный перерабатывающий комплекс.

Как сообщал "Обозреватель", в промышленной зоне Запорожья обнаружили свалку медицинских отходов.