В Киевской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли еще одно общежитие, оно находится в селе Украинка.

Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин. Здание находится по адресу улица Юности, 17.

"Лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Больных изолированно на две недели, в том числе и директора этого учебного заведения, который также живет в этом общежитии и в процессе выполнения обязанностей мог контактировать с больными. Заведение закрыли на карантин. Установлено санитарно-карантинний пост, за изолированными ведут медицинский надзор", – рассказал он.

Под Киевом на карантин закрыли еще одно общежитие

По его словам, в общежитиях села Большая Александровка, села Петропавловское, села Чубинское Киевской области больных не выявлено. Также стабильная ситуация в общежитиях города Вишневе и села Петропавловская Борщаговка. Он также рассказал о ситуации в пансионате для престарелых "Любовь" в Броварском районе, с. Зазимье.

"ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у шести человек, в том числе один сотрудник, который в изоляции в пансионате, и 5 подопечных. Один человек умер. Двое на стационарном лечении в Броварской многопрофильной клинической больнице, еще двое – под наблюдением медицинских работников пансионата. Им назначено лечение, их состояние стабильное. Пансионтат определен как место изоляции", – отметил руководитель ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

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