Под Киевом отец изнасиловал маленького сына

В одном из населенных пунктов Киевской области 35-летний мужчина изнасиловал собственного сына.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что родители семилетнего мальчика были женаты более пяти лет, а примерно два года назад развелись. Одной из причин послужили постоянные скандалы, которые устраивал глава семьи.

По словам матери, сын пострадал, когда гостил у отца.

"Мужчина совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением", – сообщил источник.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). В случае, если вина подозреваемого будет доказана, "отцу" грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области задержали набожного педофила, который минимум 15 лет насиловал девочек. В полицию обратилась уже повзрослевшая жертва преступления.

В Николаевской области мужчине предъявили подозрение в изнасиловании 13-летней падчерицы. Он набросился на девочку, когда ее мать ушла в магазин. А в Сумах местные жители подняли бунт после изнасилования бандой подростков шестилетнего мальчика.