Под Киевом ребенок провалился в канализацию возле нового ЖК

На Киевщине в городе Васильков 2-летний малыш провалился в канализационный люк. ЧП случилось рядом с одним из жилых комплексов.

По словам матери пострадавшего, она гуляла с ним за руку, как внезапно почувствовала, что ребенок падает, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Малыш наступил на крышку люка и она перевернулась. Ребенка пришлось госпитализировать.

Место происшествия Полиция в Киевской области

Дом олиция в Киевской области

Правоохранители напомнили родителям об опасности люков и призвали родителей не давать детям на них наступать.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Турции 5-летний ребенок российских туристов упал с балкона из-за лопнувшего стекла и разбил подбородок.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!