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Под Киевом ребенок провалился в канализацию возле нового ЖК

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На Киевщине в городе Васильков 2-летний малыш провалился в канализационный люк. ЧП случилось рядом с одним из жилых комплексов.

По словам матери пострадавшего, она гуляла с ним за руку, как внезапно почувствовала, что ребенок падает, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Малыш наступил на крышку люка и она перевернулась. Ребенка пришлось госпитализировать.

Место происшествия

Место происшествия

Полиция в Киевской области

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олиция в Киевской области

Правоохранители напомнили родителям об опасности люков и призвали родителей не давать детям на них наступать.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Турции 5-летний ребенок российских туристов упал с балкона из-за лопнувшего стекла и разбил подбородок.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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