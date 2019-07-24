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Под Киевом избирательная комиссия считала голоса в кафе

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В Обухове Киевской области члены избиркома составляли протокол о подсчете голосов на парламентских выборах сидя в кафе.

По закону они имеют на это право только на заседании избирательной комиссии, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Глава одного из избирательных участков вместе с секретарем составляли протоколы участковой избиркомиссии о подсчете голосов по многомандатному избирательному округу не на заседании, где предусмотрено законом, а в помещении кафе дома культуры", – уточнили правоохранители.

Место подсчета

Место подсчета

Полиция Киевской области

Относительно них открыто уголовное производство по ч. 3 ст. (подделка избирательных документов). Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, на 94 округе в Киевской области члены окружной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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