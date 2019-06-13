Купался с пьяной матерью: под Киевом утонул 5-летний ребенок

В Киевской области с 12 июня спасатели ищут тело 5-летнего ребенка, который утонул в реке вместе со своей мамой. По предварительной информации, женщина в момент ЧП была пьяной.

Смертельное происшествие случилось в селе Блидча, в реке Тетерив. Тело матери нашли и достали на берег, а поиски ребенка затянулись, пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По информации свидетелей, женщина ушла купаться на реку со своими двумя детьми. Один ребенок сидел на берегу, и увидел, как вода уносит маму и братика, и начал звать на помощь. Выбраться на берег женщине с сыном не удалось.

Блидча Google-карти

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве за одни только сутки 9 июня утонули три человека. Количество смертельных случаев неумолимо растет из-за несоблюдения правил безопасности.

Также 12 июня в озере Вербном утонул мужчина, который прыгал с "тарзанкой". Его не успели спасти.

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