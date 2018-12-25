Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 

Под Киевом на Бориспольской трассе 25 декабря грузовик врезался в маршрутку, в которой были пассажиры.

ДТП произошло, когда автобус отъезжал от остановки села Счастливое, передает ТСН.

В результате аварии пострадали шесть человек, все пассажиры живы, нескольким медицинскую помощь оказали на месте.

Одну женщину зажало в маршрутке — ее доставали водители автомобилей и другие пассажиры. Пострадавшую забрала скорая помощь.

Кроме маршрутки повреждения получили также несколько легковых авто.

Как писал OBOZREVATEL, 24 декабря известный депутат Украины попала в страшное ДТП под Житомиром. Предварительно известно о столкновении двух автомобилей.