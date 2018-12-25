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Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 

3.5тЧитать материал на украинском

Под Киевом на Бориспольской трассе 25 декабря грузовик врезался в маршрутку, в которой были пассажиры.

ДТП произошло, когда автобус отъезжал от остановки села Счастливое, передает ТСН.

В результате аварии пострадали шесть человек, все пассажиры живы, нескольким медицинскую помощь оказали на месте.

Одну женщину зажало в маршрутке — ее доставали водители автомобилей и другие пассажиры. Пострадавшую забрала скорая помощь.

Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 
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Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку с людьми: фото масштабного ДТП 

Кроме маршрутки повреждения получили также несколько легковых авто.

Как писал OBOZREVATEL, 24 декабря известный депутат Украины попала в страшное ДТП под Житомиром. Предварительно известно о столкновении двух автомобилей.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Водитель лох, не пропустил ззади идущий транспорт и подставил задницу своего автобуса под фуру!
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