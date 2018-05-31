Под Киевом подростки устроили атаку на водителей

Под Киевом группа детей-хулиганов терроризировала водителей, бросая камни им в лобовое стекло.

Жертв своих развлечений они поджидали на трассе "Киев - Одесса" и бросали в авто кирпичи, написал начальник Белоцерковского отделения полиции Геннадий Мельниченко в Facebook.

ЧП с автомобилями всегда происходили по ночам и всегда на одном и том же отрезке трассы. После обращений пострадавших, которым такая "забава" могла стоить жизни, полиция поймала злоумышленников.

Facebook Геннадий Мельниченко

Facebook Геннадий Мельниченко

"Ими оказались пятеро парней возрастом от 13 до 16 лет, все жители села Шкаровка Белоцерковского района. Выяснилось, что после "последнего звонка" в школе малолетних вредителей, которым родители уделяют мало внимания, потянуло на приключения. Они решили позабавляться, кидая камни в авто, которые двигались по трассе", ― рассказал Мельниченко.

Полиция открыла уголовное производство за хулиганство и выясняет количество пострадавших.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве девушка-подросток, которая состояла в группе "Синий кит", порезала себе вены на Крещатике.