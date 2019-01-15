Под Киевом авто сбило мать с ребенком на переходе: момент ДТП попал на видео. 18+

Во вторник, 16 января, в городе Вишневое Киевской области автомобиль сбил женщину с ребенком.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в момент, когда мать с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца).
Свидетели аварии выложили в сеть видео, на котором показано, как женщина переходит дорогу в положенном месте, держа за руку маленького ребенка. Когда они почти доходят до обочины, в них врезается автомобиль ВАЗ.
Иллюстрация
dnepr.info
На записи видно, что после совершения наезда водитель остановил авто и стал оказывать помощь пострадавшим.
Мама с ребенком в ДТП сильно не пострадали, врачи оказали им помощь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве авто вылетело на пешеходную зону.
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