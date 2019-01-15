МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Под Киевом авто сбило мать с ребенком на переходе: момент ДТП попал на видео. 18+

1.7тЧитать материал на украинском

Во вторник, 16 января, в городе Вишневое Киевской области автомобиль сбил женщину с ребенком.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в момент, когда мать с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца).

Свидетели аварии выложили в сеть видео, на котором показано, как женщина переходит дорогу в положенном месте, держа за руку маленького ребенка. Когда они почти доходят до обочины, в них врезается автомобиль ВАЗ.

Новости
В Киеве произошел масштабный автобоулинг: первые фото ДТП

Иллюстрация

Иллюстрация

dnepr.info

На записи видно, что после совершения наезда водитель остановил авто и стал оказывать помощь пострадавшим.

Мама с ребенком в ДТП сильно не пострадали, врачи оказали им помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве авто вылетело на пешеходную зону.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги