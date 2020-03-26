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26 марта • обновлено в 10:21
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Под Киевом активизировались браконьеры полезных ископаемых

2.5т
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В селе Стайки Кагарлицкого района Киевской области, несмотря на пандемию коронавируса и введения чрезвычайной ситуации, зафиксировали похищения полезных ископаемых государства.

Нелегалов поймали активисты и уже обратились в Главное управление Национальной полиции Киевщины, водную полицию и рыбоохранный патруль, передает "Стопкор". "Идет нелегальная работа земснаряда в акватории Днепра. Техника незаконно добывает ископаемые без разрешения и в условиях нереста", – отметили представители ОО "Стоп коррупции".

В учреждении добавили, что браконьеры работают в частности ночью. Так, в ночь на 25 марта общественные активисты заметили оживление на объекте. Там стояла баржа и работал земснаряд.

Несмотря на ЧС: под Киевом активизировались браконьеры полезных ископаемых

stopcor.org

Несмотря на ЧС: под Киевом активизировались браконьеры полезных ископаемых

stopcor.org

Несмотря на ЧС: под Киевом активизировались браконьеры полезных ископаемых

stopcor.org

Несмотря на ЧС: под Киевом активизировались браконьеры полезных ископаемых

stopcor.org

Несмотря на ЧС: под Киевом активизировались браконьеры полезных ископаемых

stopcor.org

Напомним, ранее киевского депутата Сергея Палладия зафиксировали на месте незаконной добычи песка в районе Выдубичей в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • На Киевщине случаи хищения песка стали уже не редкость.

  • В селе Плесецкое Киевской области еще в августе раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкой гранитный карьер".

  • А в сентябре "песчаные нелегалы" показались в Вышгороде. Компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить из своих складов песок.

  • В следующем месяце в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали еще один факт незаконной добычи песка.

  • "Нелегалы" сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции", когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров.

  • OBOZREVATEL подробно выяснил, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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