В селе Стайки Кагарлицкого района Киевской области, несмотря на пандемию коронавируса и введения чрезвычайной ситуации, зафиксировали похищения полезных ископаемых государства.

Нелегалов поймали активисты и уже обратились в Главное управление Национальной полиции Киевщины, водную полицию и рыбоохранный патруль, передает "Стопкор". "Идет нелегальная работа земснаряда в акватории Днепра. Техника незаконно добывает ископаемые без разрешения и в условиях нереста", – отметили представители ОО "Стоп коррупции".

В учреждении добавили, что браконьеры работают в частности ночью. Так, в ночь на 25 марта общественные активисты заметили оживление на объекте. Там стояла баржа и работал земснаряд.

stopcor.org

stopcor.org

stopcor.org

stopcor.org

stopcor.org

Напомним, ранее киевского депутата Сергея Палладия зафиксировали на месте незаконной добычи песка в районе Выдубичей в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL :

На Киевщине случаи хищения песка стали уже не редкость.

В селе Плесецкое Киевской области еще в августе раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкой гранитный карьер".

А в сентябре "песчаные нелегалы" показались в Вышгороде. Компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить из своих складов песок.

В следующем месяце в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали еще один факт незаконной добычи песка.

"Нелегалы" сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции", когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров.

OBOZREVATEL подробно выяснил, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве.

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