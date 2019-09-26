Под КГГА прошли столкновения: Кличко попросил помощи у Зеленского

На заседании комиссии Киевской городской госадминистрации по решению проблемных вопросов относительно объектов незавершенного строительства произошло столкновение с протестующими, которые ворвались в здание.

Об этом сообщает в четверг, 26 сентября, пресс-служба КГГА.

"Проведение в КГГА очередного заседания комиссии по решению проблемных вопросов по объектам незавершенного строительства сопровождалось стычками и угрозами в адрес членов комиссии", – сказано в сообщении.

Под КГГА прошли столкновения: Кличко написал Зеленскому

При этом мэр города Виталий Кличко уже обратился к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением правового урегулирования проблемы объектов незавершенного строительства.

Так, отмечается, что "группа радикально настроенных граждан прорвалась в здание КГГА и осуществила несколько попыток штурма комнаты для заседаний". С целью срыва собрания были устроены беспорядки в коридоре, во время которых пострадали представители комиссии и работники КГГА.

"Протестующие применяли силу (причем даже против женщин), выкрикивали оскорбления, провоцировали, угрожали, вызвали полицию" для защиты прав "и всеми возможными способами препятствовали работе заседания", – рассказали в КГГА.

Кроме того, члены комиссии заявили, что подобные случаи были и ранее. Они пожаловались на звонки с угрозами. По словам сотрудников КГГА, цель радикально настроенных граждан – сорвать диалог между инвесторами и городской властью.

"Отсутствие механизмов и целевого финансирования не позволяет КГГА взять на баланс и достроить объекты незавершенного строительства. Так называемые "дома Войцеховского" являются вещественными доказательствами по уголовным делам. Городская власть не может принимать решение об указанном имуществе и не может обеспечить восстановление прав пострадавших инвесторов, пока не изменено законодательство. Осознание того, что проблема не решается быстро и в одном кабинете, вводит часть инвесторов в отчаяние и подогревает протестные настроения, на которых открыто паразитируют провокаторы", – добавили в КГГА.

Члены комиссии призвали "прекратить манипуляции, давление и противоправные действия в отношении членов комиссии, представителей КГГА и предприятий города Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве депутата городского совета избили на глазах у полиции за сообщение о незаконном строительстве.

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