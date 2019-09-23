Под КГГА пришли люди в костюмах Пикачу и Спанч-Боба: что происходит. Фото, видео

Возле Киевской городской государственной администрации 23 сентября прошел необычный митинг: к зданию пришли люди в костюмах героев мультфильмов – Пикачу, Лунтик, Спанч-Боб.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Зоопарк Кличко", "Не все могут смотреть в завтрашний день".

На лицах героев мультфильмов приклеены фотографии. Приехал "зоопарк" к зданию на длинном белом лимузине.

Под КГГА прошел митинг

Люди в костюмах выстроились у КГГА, один из них произносил фразы: "Откуда я говорю, туда и ем", "Мало кто поймет, но тот, кто пойдет, мало кто", "Ложка с одной стороны выпуклая, с другой впуклая", "Гордо стану грудью за спиной Украины".

Цель акции на данный момент не известна. Сами участники на вопрос, для чего они собрали митинг, ответили: "Просто троллим".

Как писал OBOZREVATEL, украинский чемпион Владимир Кличко провел выходной в зоопарке "XII месяцев" в поселке Демидов под Киевом, куда прилетел на вертолете. Вместе с ним была его дочь, 4-летняя Кайя-Евдокия, которая живет с папой в Украине.

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