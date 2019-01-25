''Почти Зайцева! Люди отскакивали, как кегли!'' В Киеве авто вылетело на тротуар

В Киеве водитель не справился с управлением авто и его занесло по пешеходному переходу и тротуару, на котором были люди.

Опасная ситуация возникла на зеленый сигнал светофора, и пешеходы вынуждены были в панике разбегаться. Об этом в Facebook сообщил глава Киевской областной организации партии "Народный контроль" Тарас Боровский.

"Киевская почти Зайцева. Метро Дарница. Грандис на скорости на перекрестке поворачивал направо, пошел в занос и проехал боком по всему пешеходному переходу, заскочил на тротуар и остановился. Для пешеходов горел зеленый и около 15 человек во время его изысканного маневра вынуждены были отскакивать по переходу и тротуара как кегли. Я тоже был кеглей", – отметил он.

Боровский рассказал, что в авто сидели молодые парни, которые смеялись, "потому что было им очень весело".

"На мой совет, ответ водителя с красивой сережкой в ​​правом ухе была радикальный. Насмехаясь из созданной им опасности, наездник отправил меня куда надо и начал поднимать стекло, на котором предусмотрительно лежала моя тяжелая рука. Он вспомнил приемы самообороны, которые показывали в российской передачи "Военная тайна", и начал бить мне по пальцам ключами от машины, но прием не сработал, потому что попадал он в основном между пальцами в свое же стекло", – добавил он.

Авто вылетело на тротуар Facebook

Авто вылетело на тротуар Facebook

Боровский рассказал, что после конфликта авто с парнями уехало в сторону станция метро "Черниговская".

"Один благородный джентльмен поддержал меня, сделал эти снимки и был готов свидетельствовать копам. А все остальные лениво наблюдая, говорили: "Да а что? Он же никого не сбил". Ну подождем пока собьет, тогда уже будем плакать", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом на Гостомельской трассе произошло крупное ДТП.

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