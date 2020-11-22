Почему в Киеве такой грязный воздух: показательное фото ХХ и XXI веков

Анна Прийма Кияни 05:18, 22.11.2020

И.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов опубликовал фото Киева ХХ и XXI веков.

На снимках видно, что озеленение города раньше было намного больше.

"Это короткий ответ на популярный вопрос, почему раньше не было смога, хотя предприятия работали еще мощнее", – отметил он.

Смог в Киеве
Егор Фирсов

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев занимает лидирующие позиции в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом.

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