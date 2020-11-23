Под Киевом заключенных в колонии содержали с грубыми нарушениями

В Бучанской исправительной колонии №85 во время проверки выявлены грубые нарушения содержания заключенных.

Как рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, люди находились в камерах дисциплинарного содержания без надлежащих условий.

"Из-за отсутствия надлежащего обогрева помещений изолятора, где содержались осужденные, уровень температуры воздуха не отвечал установленным требованиям. Это делает невозможным их содержание в таких условиях", – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что прокуратура потребовала немедленно принять меры к устранению нарушений законодательства.

"По результатам рассмотрения данного указания всех осужденных немедленно освободили из дисциплинарного изолятора. В настоящее время решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевском следственном изоляторе №13 15 ноября в одной из камер нашли тело заключенного, который, предварительно, покончил с собой. Позднее стало известно, что умершим в Киевском следственном изоляторе №13 оказался 32-летний гражданин Грузии Бека Згуладзе.