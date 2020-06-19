Плюс 92 за сутки: появилась свежая статистика по коронавирусу в Киеве

За прошлые сутки коронавирусом в Киеве заболели 92 человека

За минувшие сутки (18 июня) коронавирусом в Киеве заболели 92 человека. Всего в столице подтвердили 4176 случаев инфицирования.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 19 июня. От COVID-19 умерло всего 96 киевлян (один человек за прошедшие сутки) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Среди заболевших:

49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет;

4 девочки от 11 до 16 лет;

37 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет;

2 мальчика – 10 месяцев и 4 года.

Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 человека. В больницы за прошедший день госпитализировали 7 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 14, в Оболонском – 13 Святошинском – 12, в Подольском районе – 11.

Всего в больницах сегодня находятся 222 пациента с коронавирусом, в т.ч. 7 детей, 57 людей с подозрением на COVID-19, в т.ч. 5 детей. В тяжелом состоянии – 47 больных, 3 – на аппаратах ИВЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по 18 июня коронавирус в Киеве подтвердили в 58 человек. Всего в Украине подтверждено 34 984 случая инфицирования коронавируса