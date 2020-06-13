Плюс 72 за сутки! Появилась свежая статистика по коронавирусу в Киеве

По состоянию на субботу, 13 июня, коронавирус (COVID-19) в Киеве подтвердили у 3838 человек. Из них у 72 болезнь обнаружили за минувшие сутки.

Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, за сутки заболели двое медиков.

COVID-19 в Киеве

Всего от COVID-19 скончалось 87 пациентов (+2 за сутки). Побороли болезнь 1164 (+32 за сутки).

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16, в Днепровском – 9 и в Голосеевском – 8 случаев.

Заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет;

30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;

7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента, другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 июня в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за минувшие сутки.