Плюс 118! В Киеве выросло число случаев COVID-19: опубликована свежая статистика

Кияни 10:12, 4.07.2020 Обновлено: 10:28, 4.07.2020

В Киеве по состоянию на 4 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5465 человек. За сутки в городе подтвердили 118 новых случаев COVID-19, что на 13 больше, чем за день до этого.

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От коронавируса скончались всего 114 пациентов (+2 за сутки). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За сутки заболели:

  • 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет;

  • 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет;

  • 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Заболели, в частности, 9 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском – 16 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.

Telegram Виталия Кличко
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 июля в Украине официально подтверждено 47 677 случаев коронавирусной инфекции. Из них 914 были обнаружены за минувшие сутки.

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Кияни

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