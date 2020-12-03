В сети показали знаменитый дом в Киеве в стиле модерна. Архивные фото

На фото показали знаменитый дом Игоря Щиткивського в стиле украинского модерна. Дом в 1908 году возвели по проекту украинского архитектора Василия Кричевского.

Фотографии опубликовал киевлянин Олесь Ильченко на своей странице в соцсети Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

Располагался дом на улице Полтавской 4, что сейчас в Шевченковском районе Киева в центре Киева.

Деревянное сооружение было обложено кирпичом и украшенно мастером-керамистом Иваном Глодеревським из Опишни.

Сейчас на месте дома возведена пятиэтажная ''хрущевка''.

''Фотографии я сделал зимой 1979-1980 годах. Уникальное сооружение было уничтожено в начале 1980-х годов'', – написал Олесь Ильченко

Как писал, OBOZREVATEL, с 13 декабря в Киеве Андреевская церковь станет доступной для посетителей. Последние пять лет она была закрыта на реставрацию.