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В Киеве появятся новые станции метро: фоторепортаж из эпицентра строительства

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В Киеве продолжается строительство "зеленой", Сырецко-Печерской линии метрополитена. Основные работы запланированы на осень 2019 года.

В июне стройка находится еще на подготовительном этапе – был начат монтаж вентиляций и обустройство гидроизоляции. Фоторепортаж с места строительства опубликовали в "Радио Свобода".

"Столб" метро имеет глубину в 44 м

"Столб" метро имеет глубину в 44 м

Радио Свобода

Новости
Метро на Виноградарь: Порошенко и Кличко посетили строительство столичной подземки

Ожидается, что первые новые станции метро появятся уже в 2021 метро. Это будут ст. "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Монтаж вентиляции

Монтаж вентиляции

Радио Свобода

Через тоннель спускают оборудование

Через тоннель спускают оборудование

Радио Свобода

По предварительным оценкам, стоимость расширения Сырецко-Печерской линии обойдется в более чем 6 миллиардов гривен. Предполагается также, что строительные работы займут 36 месяцев.

В Киеве появятся новые станции метро: фоторепортаж из эпицентра строительства

Радио Свобода

Как писал OBOZREVATEL, расширение Сырецко-Печерской линии будет проходить в два этапа. Согласно принятому ТЭО, участок метро на Виноградарь от станции "Сырец" включает 4 перспективные станции: первая очередь – "Мостицкая" и "Проспект Правды", вторая – ответвление на "Виноградарь", третья – станция "Ул. Маршала Гречко" и электродепо.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Kom AV
Kom AV
Я конечно не был в Киеве давно, ещё с запуска украинской редакции Коммерсанта, но уже тогда говорили о продлении этой ветки. Если ничего не путаю, то последние станции были запущены где то к концу нулевых и планировалось ещё несколько станций. Но проект закрыли из-за отсутствия финансирования. Что деньги появились или просто прожекты...
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Белый господин
Белый господин
У нас сообщают о вводе новых станций в эксплуатацию. А на обозе о начатом строительстве. Когда ещё достроят...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Белый господин, нэзабаром, после дождичка в четверг.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Белый господин, "Никогда" - вполне вероятный срок для окраины)
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