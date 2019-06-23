В Киеве появятся новые станции метро: фоторепортаж из эпицентра строительства

В Киеве продолжается строительство "зеленой", Сырецко-Печерской линии метрополитена. Основные работы запланированы на осень 2019 года.
В июне стройка находится еще на подготовительном этапе – был начат монтаж вентиляций и обустройство гидроизоляции. Фоторепортаж с места строительства опубликовали в "Радио Свобода".
"Столб" метро имеет глубину в 44 м
Радио Свобода
Ожидается, что первые новые станции метро появятся уже в 2021 метро. Это будут ст. "Мостицкая" и "Проспект Правды".
Монтаж вентиляции
Радио Свобода
Через тоннель спускают оборудование
Радио Свобода
По предварительным оценкам, стоимость расширения Сырецко-Печерской линии обойдется в более чем 6 миллиардов гривен. Предполагается также, что строительные работы займут 36 месяцев.
Радио Свобода
Как писал OBOZREVATEL, расширение Сырецко-Печерской линии будет проходить в два этапа. Согласно принятому ТЭО, участок метро на Виноградарь от станции "Сырец" включает 4 перспективные станции: первая очередь – "Мостицкая" и "Проспект Правды", вторая – ответвление на "Виноградарь", третья – станция "Ул. Маршала Гречко" и электродепо.
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