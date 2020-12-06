Украинцам показали, как зимний Киев выглядел на старинных открытках

Obozrevatel Фоторепортаж 03:11, 6.12.2020

Как выглядел зимний Киев на изображениях в начале прошлого века, украинцам показали в сети.

Соответствующие снимки опубликовали в Facebook-сообществе Клуб коренного киевлянина. (Чтобы посмотреть фото доскролльте до конца)

''Холод души вашей мне не понятен'', – говорится на одной из открыток.

На нихпоказали центр столицы, парк Владимирская Горка и Подол.

Также есть изображение еще с пустым левым берегом Киева, куда смотрит памятник Святому Владимиру.

Зимний вид парка Владимирская Горка
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Крім унікальних видів, на листівках писали цитати
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Так выглядел Сад купцов, где ныне арка Дружбы народов
Facebook Клуба Коренного Киевлянина

Facebook Клуба Коренного Киевлянина

Как выглядел зимний Киев на открытках прошлого века
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
На Подоле трамваи ходили несмотря на снежные заносы
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Вид из парка Владимирская Горка на Днепр и левый берег
Facebook Клуба Коренного Киевлянина

Как писал OBOZREVATEL, в первые дни зимы погода в Киеве ожидается облачная и морозная. По данным синоптиков, столбики термометров упадут до минусовых отметок

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Кияни Фоторепортаж

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