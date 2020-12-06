Украинцам показали, как зимний Киев выглядел на старинных открытках
Как выглядел зимний Киев на изображениях в начале прошлого века, украинцам показали в сети.
Соответствующие снимки опубликовали в Facebook-сообществе Клуб коренного киевлянина. (Чтобы посмотреть фото доскролльте до конца)
''Холод души вашей мне не понятен'', – говорится на одной из открыток.
На нихпоказали центр столицы, парк Владимирская Горка и Подол.
Также есть изображение еще с пустым левым берегом Киева, куда смотрит памятник Святому Владимиру.
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Как писал OBOZREVATEL, в первые дни зимы погода в Киеве ожидается облачная и морозная. По данным синоптиков, столбики термометров упадут до минусовых отметок