Украинцам показали, как зимний Киев выглядел на старинных открытках

Obozrevatel
Obozrevatel
Фоторепортаж
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Украинцам показали, как зимний Киев выглядел на старинных открытках

Как выглядел зимний Киев на изображениях в начале прошлого века, украинцам показали в сети.

Соответствующие снимки опубликовали в Facebook-сообществе Клуб коренного киевлянина. (Чтобы посмотреть фото доскролльте до конца)

''Холод души вашей мне не понятен'', – говорится на одной из открыток.

На нихпоказали центр столицы, парк Владимирская Горка и Подол.

Также есть изображение еще с пустым левым берегом Киева, куда смотрит памятник Святому Владимиру.

Зимний вид парка Владимирская Горка
Крім унікальних видів, на листівках писали цитати
Так выглядел Сад купцов, где ныне арка Дружбы народов

Facebook Клуба Коренного Киевлянина

Как выглядел зимний Киев на открытках прошлого века
На Подоле трамваи ходили несмотря на снежные заносы
Вид из парка Владимирская Горка на Днепр и левый берег

Как писал OBOZREVATEL, в первые дни зимы погода в Киеве ожидается облачная и морозная. По данным синоптиков, столбики термометров упадут до минусовых отметок

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