Украинцам показали, как зимний Киев выглядел на старинных открытках

Как выглядел зимний Киев на изображениях в начале прошлого века, украинцам показали в сети.

Соответствующие снимки опубликовали в Facebook-сообществе Клуб коренного киевлянина. (Чтобы посмотреть фото доскролльте до конца)

''Холод души вашей мне не понятен'', – говорится на одной из открыток.

На нихпоказали центр столицы, парк Владимирская Горка и Подол.

Также есть изображение еще с пустым левым берегом Киева, куда смотрит памятник Святому Владимиру.

Facebook Клуба Коренного Киевлянина

Как писал OBOZREVATEL, в первые дни зимы погода в Киеве ожидается облачная и морозная. По данным синоптиков, столбики термометров упадут до минусовых отметок