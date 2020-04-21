В сети опубликовали фотографии необычного пылевого вихря, который пронесся на выходных под Киевом.

Явление было зафиксировано в 20 км от столицы. Фото на своей странице в Faacebook опубликовал Александр Смеричанский (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

facebook.com/oleksandr.smerychansky

"Под Киевом видел вот такой пылевой вихрь. Не смерч конечно, но такого мощного вихря я, кажется, еще не видел", – прокомментировал он снимки.

facebook.com/oleksandr.smerychansky

Смеричанский уточнил, что вихрь был зафиксирован по дороге в село Плесецкое примерно в 20 км от Киева.

Фото впечатлило пользователей соцсети, некоторые сравнили их с кадрами из фильмов про апокалипсис: "Вот времена настали, будто кадр из фильма про апокалипсис", "скоро климат в Украине совсем изменится, будут еще и торнадо".

facebook.com/oleksandr.smerychansky

Также отмечается, что подобные явления наблюдались и в других населенных пунктах, например, в Рокитном Киевской области.

В англоязычных странах такие явления называют "пылевыми дьяволами" (dust devil). Пылевой (или песчаный) вихрь обычно возникает у поверхности земли днем в малооблачную и чаще всего жаркую погоду, когда солнце сильно прогревает земную поверхность.

Как правило такие вихри достигают до 10-20 метров, от 1 до 5 метра в диаметре и длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в поселке Нерубайское 3 апреля пронесся небольшой смерч.