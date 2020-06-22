Пострадавших от взрыва на Позняках заселили в интернат: появились фото условий

Интернат, в который поселили пострадавших от взрыва на Позняках (источник: Радио Свобода)

Появились фотографии интерната на Харьковском шоссе, в который поселили людей, эвакуированных из дома на Позняках после взрыва.

На опубликованных "Радио Свобода" снимках можно увидеть, что в холле расположили упаковки с водой, коробки с различными бытовыми вещами: зубными щетками, пастой, полотенцами и так далее.

Как сообщает "5 канал", в интернате готовы принять до 80 человек. Эвакуированных людей размещают в двух-, трех - и четырехместных комнатах, а жить там они смогут столько, сколько будет необходимо. Пострадавшим также помогают волонтеры, которые привезли продукты и средства первой необходимости – питание и прочее для них полностью бесплатно.

"Прекрасно. Только одного не хватает – замочка, чтобы закрыть дверь и куда-то пойти, а так все супер. Сразу прибежали, тапочки принесли, потому что мы в чем были, в том и выбежали. Все нормально, мы очень рады, очень счастливы. Спасибо всем, кто нас сюда привез!" – говорит Татьяна, потерпевшая.

Директор интерната Олег Савчук также сообщил, что в распоряжении эвакуированных жильцов есть душевые с теплой водой.

"Людей принимаем, размещаем по комнатам. Комнаты у нас хорошие. Душевые есть, теплая вода есть, у нас бойлеры стоят, умывальники есть. Я думаю, что на первое время всем необходимым мы сможем их обеспечить", – сообщил он.

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

Интернат, в который поселили людей, пострадавших от взрыва на Позняках Радио Свобода

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