На Киевщине мощный ураган повалил деревья и столбы. Фото и видео последствий
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области прошли сильные дожди, которые сопровождались очень сильными порывами ветра.
Одним из пострадавших от непогоды населенных пунктов стал поселок Клавдиево-Тарасово, которое находится в 30 км от столицы. Местные жители обнародовали кадры последствий в паблике "Клавдиево-онлайн" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
В Киевской области пронесся мощный ураган
В результате было повалено огромное количество деревьев, местами даже бетонные столбы, повреждены электрокоммуникации и затоплены улицы.
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
В Киевской области пронесся мощный ураган
(Видео – Facebook Елены Семко)
(Видео – Facebook Елены Сидоренко)
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня из-за сильного дождя затопило некоторые киевские улицы, местами вода залила даже переходы в метро.