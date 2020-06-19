На Киевщине мощный ураган повалил деревья и столбы. Фото и видео последствий

В Киевской области прошли сильные дожди, которые сопровождались очень сильными порывами ветра.

Одним из пострадавших от непогоды населенных пунктов стал поселок Клавдиево-Тарасово, которое находится в 30 км от столицы. Местные жители обнародовали кадры последствий в паблике "Клавдиево-онлайн" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Киевской области пронесся мощный ураган

В результате было повалено огромное количество деревьев, местами даже бетонные столбы, повреждены электрокоммуникации и затоплены улицы.

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

В Киевской области пронесся мощный ураган

(Видео – Facebook Елены Семко)

(Видео – Facebook Елены Сидоренко)

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня из-за сильного дождя затопило некоторые киевские улицы, местами вода залила даже переходы в метро.