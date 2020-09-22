Кличко открыл новый паркинг в столичном зоопарке: фоторепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый современный трехэтажный парковочный комплекс, который возвели на территории столичного зоопарка.

По словам Кличко, это сегодня лучший муниципальный паркинг в Украине, говорится на сайте городского головы Киева.

"Сегодня мы открываем трехэтажный" Зоопаркинг "на 435 паркомест. Вопросы создания этого объекта стояло давно. Именно поэтому с начала реконструкции киевского зоопарка мы начали возведение паркинга для его посетителей. Для того, чтобы разгрузить проспект Победы, паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка – со стороны улицы Зоологической. Это сегодня – лучший муниципальный паркинг в Украине ", – сказал Кличко.

Кличко открыл современный трехэтажный парковочный комплекс. kiev.klichko.org

Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.

Паркинг расположенной на территории хозяйственной зоны зоопарка.

"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, интегрированные в общую диспетчерскую систему зоопарка. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, которые позволят одновременно заряжать 21 электроавтомобиль. Работает современная охранная система ", – сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко. kiev.klichko.org

Для возможности входа посетителей с паркинга в зоопарк на первом этаже обустроили входную группу с кассой.

Паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами. kiev.klichko.org

Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы, установили три автомата для безналичного расчета. И один – что поддерживает также операции с бумажными деньгами. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены отечественным производителем.

Паркинг построили на территории столичного зоопарка. kiev.klichko.org

Установлено семь зарядных станций. kiev.klichko.org

Установлено энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. kiev.klichko.org

На объекте также обустроили велопарковку. kiev.klichko.org

Установлено три автомата для безналичного расчета. kiev.klichko.org

Созданы удобные условия для маломобильных групп населения. kiev.klichko.org

"На паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. – Места парковки для гостей с инвалидностью расположены на первом этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлено три лифта, оборудован пандус и широкие проходы, туалет оборудован вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка ", – подчеркнул мэр столицы.

Вокруг паркинга осуществили благоустройство территории.

Вокруг паркинга осуществили благоустройство территории. Установили ограничительные столбики, чтобы авто не парковали на тротуаре. Также у паркинга установили скамейки для сидения, новое освещение, высадили деревья и кусты, газон с автоматическим поливом. На объекте также обустроили велопарковку.

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