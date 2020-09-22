Кличко открыл новый паркинг в столичном зоопарке: фоторепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый современный трехэтажный парковочный комплекс, который возвели на территории столичного зоопарка.

По словам Кличко, это сегодня лучший муниципальный паркинг в Украине, говорится на сайте городского головы Киева.

"Сегодня мы открываем трехэтажный" Зоопаркинг "на 435 паркомест. Вопросы создания этого объекта стояло давно. Именно поэтому с начала реконструкции киевского зоопарка мы начали возведение паркинга для его посетителей. Для того, чтобы разгрузить проспект Победы, паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка – со стороны улицы Зоологической. Это сегодня – лучший муниципальный паркинг в Украине ", – сказал Кличко.

Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.

"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, интегрированные в общую диспетчерскую систему зоопарка. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, которые позволят одновременно заряжать 21 электроавтомобиль. Работает современная охранная система ", – сообщил Виталий Кличко.

Для возможности входа посетителей с паркинга в зоопарк на первом этаже обустроили входную группу с кассой.

Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы, установили три автомата для безналичного расчета. И один – что поддерживает также операции с бумажными деньгами. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены отечественным производителем.

"На паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. – Места парковки для гостей с инвалидностью расположены на первом этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлено три лифта, оборудован пандус и широкие проходы, туалет оборудован вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка ", – подчеркнул мэр столицы.

Вокруг паркинга осуществили благоустройство территории. Установили ограничительные столбики, чтобы авто не парковали на тротуаре. Также у паркинга установили скамейки для сидения, новое освещение, высадили деревья и кусты, газон с автоматическим поливом. На объекте также обустроили велопарковку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко открыл символическую композицию – новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".