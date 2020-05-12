Киевляне распространили в соцсетях фото "загадочного" свечения в небе, которое напоминает неопознанные летающие объекты.

Некоторые пользователи стали шутить о прибытии инопланетян (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Сейчас. Киев. Левобережка. На видео крик души. И не надо ото заливать про акции протеста. НЛО, так НЛО", "На Русановке решили, что инопланетяне", "Кажется, началось", "Прям как с фильма с Томом Крузом" – писали киевляне. Некоторые даже испугались.

Анастасия Приходько/Facebook

На самом деле это оказалась акция, направленная на поддержку украинского шоу-бизнеса и культурной индустрии.

facebook.com/kievtypical

facebook.com/news24ukraine

Olga Kryvoruchko/Facebook

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине призвали поддержать украинский шоу-бизнес и культурную индустрию, которые пострадали на карантине из-за пандемии COVID-19. 12 мая в 22:00 на знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.

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