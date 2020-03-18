Первый случай коронавируса в Киевской области: стало известно о самочувствии больного

Житель Киевской области, у которого обнаружили коронавирус, находится на самоизоляции.

Как рассказали в пресс-службе Киевской городской администрации в Facebook, недавно пациент вернулся из-за границы. Сейчас над ним установлен медико-санитарный надзор.

Отмечается, что по возвращении из-за границы мужчине стало плохо, и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

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По данным пресс-службы, его близкие также находятся на самоизоляции. Медики обращают внимание, что от своевременного обращения к врачу может зависеть жизнь и здоровье.

Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что носителей коронавируса COVID-19 в Украине может быть в разы больше, нежели об этом говорят официальный данные. Вместе с тем пандемия может закончиться уже в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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