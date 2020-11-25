Первый небоскреб Украины вспомнили раритетным фото

В сети вспомнили раритетное фото 12-этажного небоскреба Гинзбурга, стоявший в Киеве в начале 20-го века на улице Институтской.

Снимком поделились на странице "Пуля" в Twitter. Дом вошел в историю как первый небоскреб Украины, строился в 1910-1912 годах, был взорван 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов, когда проводились окончательные разборки фундамента.

Владельцем сооружения был известный строитель-подрядчик Лев Борисович Гинзбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.