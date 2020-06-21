Первые секунды после взрыва многоэтажки в Киеве попали на видео

Кияни 16:43, 21.06.2020 Обновлено: 16:50, 21.06.2020

Первые секунды после взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве снял на видео житель соседнего дома.

Ролик опубликовала "Страна". На нем видно обломки на траве, а также много дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Боже мой, что ж это такое. Посмотри, повылетало аж на дорогу. Кусок дома вроде взорвался", – говорит автор.

Мужчина попытался выйти на балкон, но он был завален обломками.

Очевидец снял разрушения вблизи
("Страна")

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Кияни

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