Первые секунды после взрыва многоэтажки в Киеве попали на видео
Видео первых минут после ЧП попало в сеть
Первые секунды после взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве снял на видео житель соседнего дома.
Ролик опубликовала "Страна". На нем видно обломки на траве, а также много дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Боже мой, что ж это такое. Посмотри, повылетало аж на дорогу. Кусок дома вроде взорвался", – говорит автор.
Мужчина попытался выйти на балкон, но он был завален обломками.
Очевидец снял разрушения вблизи ("Страна")
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, два человека погибли.
При взрыве осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра.
Сотрудники ГСЧС действуют очень осторожно, поскольку повреждены несущие конструкции здания. Есть угроза обвала 9-10 этажей.
В МВД рассматривают две версии взрыва.
Взрыв в многоэтажке был настолько мощным, что взрывная волна "прошла по земле", оставив трещину.