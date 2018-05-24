Под Киевом копы устроили погоню со стрельбой за девушкой-водителем. Видеофакт

В городе Ржищев Киевской области 24 мая полицейские устроили стрельбу в погоне за водителем-нарушителем.

ЧП произошло в центре города. Соответствующее видео опубликовал пользователь Алексей Соломенцев на своей странице в Facebook.

На видео видно, как водитель, удирая от полицейской машины, ездил вокруг клумбы. Полицейские были вынуждены применить оружие, чтобы остановить авто.

Водителем оказалась 28-летняя жительница г. Ржищев. В ходе следствия полиция установила, что девушка пребывала в состоянии наркотического опьянения от амфетаминов. Также во время обыска у нее изъяли вещество, похожее на наркотик.

"Группа реагирования патрульной полиции пыталась остановить подозрительный автомобиль. Водитель не остановился, совершил наезд на патрульную машину и начал убегать. Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить транспортное средство. Правомерность будет определять прокуратура", ― рассказал пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в комментарии для издания "Украинская правда".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 16 мая произошла драка с перестрелкой из-за застройки на Осокорках.