Перестрелка и ножевое ранение: где засветился бывший топ-чиновник КГГА Слончак

Экс-заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак, уволенный с должности за драку с патрульными, ранее уже был участником подобных резонансных событий.

OBOZREVATEL собрал досье на виновника громкого скандала в Киеве.

Владимир Слончак родился 26 июля 1984 года в Василькове Киевской области. В 2001 году окончил Васильковскую среднюю школу №7.

В 2005 году окончил факультет правоведения Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) по специальности “бакалавр права”. В 2008 году окончил магистратуру МАУП по специальности “правоведение” и получил степень магистра.

В 2016 году получил звание “Заслуженный юрист Украины”. В 2018 году стал кандидатом юридических наук.

Владимир Слончак

С 2005 года работал в секретариате Киевского городского совета. Прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

В апреле 2015 года стал главой наблюдательного совета частного акционерного общества “Холдинговая компания "Киевгорстрой", как представитель территориальной общины Киева в лице столичного горсовета. В мае 2017 года снова избран на эту должность до мая 2020 года.

В 2015 году Слончак баллотировался на выборах в Киевсовет по 19-му округу Дарницкого района столицы от партии “Блок Петра Порошенка “Солидарность”, но не прошел.

24 апреля 2017 года в Василькове произошла перестрелка с участием Слончака. По версии чиновника, на него было совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение.

По данным полиции, Слончак ввязался в конфликт с другим участником дорожного движения. Более того, именно Слончак был вооружен охотничьим ружьем. Инцидент был квалифицирован как хулиганство.

12 декабря 2018 года Слончака назначили заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

В сентябре 2019 года чиновник попал в реанимацию после избиения, в результате чего ему на голову наложили 14 швов.

26 апреля 2020 года на улице Льва Толстого в Киеве патрульные остановили автомобиль "Мерседес", который двигался без включенных фар. Выяснилось, что за рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а на пассажирском сиденье – Слончак. Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находилась в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции.

Слончак задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту инцидента начато уголовное производство.

27 апреля глава КГГА Виталий Кличко сообщил, что уволил Слончака.