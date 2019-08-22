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Перепутала педали и раздавила мать с ребенком: появилось видео страшного ДТП в Киеве. 18+

2.1т Читать материал на украинском

В сеть попало видео наезда 59-летней женщины на мать с 9-летним сыном.

ЧП произошло в Дарницком районе столицы на Днепровской набережной, передает Киев оперативный. Предварительно, виновница ДТП перепутала педали и сбила людей, проходивших сзади.

Очевидцы сразу же бросились на помощь - мужчины поднимали автомобиль, чтобы вытащить пострадавших. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за семь месяцев текущего года в Киеве произошло более 22 тысяч аварий, в которых пострадали более тысячи человек. Больше всего ДТП было зафиксировано в Голосеевском районе столицы.

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Тема
ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
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