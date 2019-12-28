Переломы челюсти и ребер: жертвы лобового ДТП в Киеве поделились жуткими подробностями

В результате аварии в Киеве на мосту Патона, которую устроил водитель в состоянии алкогольного опьянения, пострадали киевский доктор Леся Татур и ее супруг.

ДТП произошло ночью 27 декабря. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Пострадало около 10 автомобилей.

На своей странице в Facebook Татур написала, что ее супруг находится в больнице в тяжелом состоянии и выложила соответствующие фото. По ее словам, у мужчины значительные переломы, в частности челюсти и руки (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

На мосту Патона в Киеве произошла авария

"Мы с мужем и мой коллегой попали в аварию, муж в тяжелом состоянии в больнице. Завтра приём отменяется,извините. Пьяный мужик выехал нам на встречу и в лоб. Ему нечего, мужу надо хорошего челюстно-лицевого хирурга", – написала она.

Также Татур выложила фото машины и водителя автомобиля, которые совершил страшную аварию. Он отметила, что водитель был "неадекватным" и пытался сбежать.

"Пьяный и неадекватный, пытался сбежать! Надеюсь он уже под стражей и не откупится и сядет в тюрьму", – добавила женщина.

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Северном мосту оторвалась пластина деформационного шва, которая после этого врезалась в автомобиль Ford.

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