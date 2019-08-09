Хотят продать здание: появились новые подробности переезда ОПУ Зеленского

Офис президента Украины не будут перемещать за пределы центра Киева, хотя одной из целей переезда является разгрузка города от транспорта.

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает несколько вариантов нового офиса, в том числе КВЦ "Парковый", рассказал замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью Liga.net.

"У нас возникли некоторые сложности. Там есть технические сложности и не только относительно Украинского дома. 9 августа совещание с президентом по этому вопросу", – сообщил он.

По словам Тимошенко, на смену помещения не хотят тратить бюджетные средства, вместо этого планируют найти инвесторов и продать здания правительственного квартала. Однако возможность сноса нынешнего ОПУ он опроверг.

ОПУ "АиФ Украина"

"Это историческое здание. Никто не собирается сносить администрацию и построить здесь торговый центр", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что уже ищут новое помещение для администрации главы государства, поскольку здание на Банковой их не устраивает.

По предварительной оценке, перенос ОПУ будет стоить десятки миллионов долларов.

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