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22 апреля • обновлено в 11:32
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Пастор из Киева рассказал о впечатляющей борьбе с COVID-19

3.4т
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Пастор протестантской церкви Валерий Тимощук, который переболел коронавирусом COVID-19, рассказал, что его заболевание сопровождалось необычными симптомами – он не спал почти 12 суток из-за того, что тело затекало. Кроме того, он начал плохо видеть и ощущать тремор.

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Об этом он рассказал в интервью "Новому времени". Мужчина пробыл в больнице 17 суток. Только на 12-й день его перевели из бокса в общую палату.

"Я начал записывать свои ощущения и понял, что стал плохо видеть из-за болезни. Заметил и симптомы тремора – руки тряслись. Чуть позже мне стало легче, и на 12-й день меня перевели из бокса в общую палату – там вся стена была в грибке. Но чтобы вы понимали всю серьезность положения, я почти не спал 12 дней: закрываю глаза, а у меня тело затекает, и я просыпаюсь. Но когда мы проходили по коридору, я посмотрел в окна боксов, что там творится: люди были в еще худшем состоянии, нежели у меня!" – рассказал пастор.

Пастор протестантской церкви Валерий Тимощук

Пастор протестантской церкви Валерий Тимощук

Он отметил, что не сразу принял факт того, что заразился. Пастор думал, что, если он праведный человек и живет христианской жизнью, поэтому его коронавирус не может коснуться.

"Я думал, что не мог заболеть, потому что ангелы Божьи меня защищают. Неделю я пытался бороться с заболеванием, не принимал его и молился, поднялась температура. Ее вроде удалось сбить, почувствовал себя легче, но через день снова поднялась – уже 39,9 градусов. Как потом оказалось, это была двухсторонняя пневмония. Кстати, до этого сын сделал такой эксперимент: дал мне понюхать женские духи. И я ничего не ощутил – обоняние пропало. А это один из признаков заражения СOVID-19", – отметил Тимощук.

К слову, экспресс-тест наличие заболевание не показал. Коронавирус подтвердился только после ПЦР-тестирования.

"Меня положили в специальный бокс, поставили катетер. Целыми сутками вливали лекарства, капали, кололи. Происходившее я помню как в расплывчатом сне. Положение осложнялось множеством моих хронических болезней: диабет, высокое давление", – рассказал пастор.

"Конечно, как человек праведный, я спрашивал: почему это происходит? И Бог мне показал, что я шел на компромисс со своей совестью там, где можно было бороться. Где-то в фильме плохую сцену посмотрел, где-то еще что. Все это дано нам, чтобы мы переосмыслили себя, посмотрели на себя со стороны – такие ли мы хорошие, или есть изъяны? Я думаю, что эта болезнь помогает переоценить отношение к своему телу: как мы его запускаем, чем вредим, как пренебрегаем своей плотью, не заботимся о ней", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка Лана Максимова, которая уже месяц вместе с дочерью болеет коронавирусом, рассказала о новом осложнении от болезни – от сильного кашля у ее дочери появились кровоизлияния на задней стенке горла.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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